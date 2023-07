Juventus, tutti gli indizi che portano all'arrivo del top-player

07/07/2023 08:59

E' appena arrivato e non ha probabilmente ancora meriti ma Cristiano Giuntoli si sta rivelando almeno un portafortuna per la Juventus. Vanno infatti definendosi altre trattative, come quelle legate alla cessione degli esubieri: to, Denis Zakaria è a un passo dal West Ham mentre Arthura, come confermato dal suo agente, potrebbe tornare in Inghilterra. Con Bonucci richiesto dal Newcastle e in rotta con Allegri sarebbe un bel risparmio in termini di ingaggi e un tesoretto che potrebbe essere riversato sul vero grande obiettivo. Ovvero Milinkovic-Savic. In casa Juve c'è ancora un certo scetticismo sul pieno recupero di Pogba mentre l'occasione di arrivare al Sergente, in scadenza di contratto nel 2024, resta ghiotta e meno onerosa di qualche tempo fa.

Un altro indizio è arrivato dalle parole di Maurizio Sarri, che non ha nascosto come Milinkovic-Savic abbia già la testa altrove anche in virtù di un contratto in scadenza tra un solo anno, che mette la Lazio in una posizione scomoda. ("è un problema per la società").