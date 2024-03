Juventus, Tacchinardi lancia l’avviso: Troverà di fronte una Lazio diversa

La Juventus vuole lasciarsi alle spalle i risultati negativi dell’ultimo periodo e vuole farlo nella difficile sfida contro la Lazio. I biancocelesti avranno un volto diverso rispetto a quello delle ultime uscite visto che in panchina per la prima volta ci sarà Igor Tudor. E Alessio Tacchinardi ai taccuini de La Stampa lancia un avvertimento ai bianconeri in vista della partita in programma all’Olimpico.



Sarà una sfida molto impegnativa, considerando che Tudor dovrà modificare la mentalità instaurata da Sarri e non esiste una soluzione immediata per farlo. Tuttavia, Igor è un eccellente allenatore e questo passo rappresenta l’ultimo gradino per diventare un grande tecnico. Sono curioso. Quando cambi allenatore è un'incognita anche per gli avversari, poi c'è sempre una scossa e la Lazio gioca in casa. Vero che non ha avuto tanti giocatori a disposizione, ma Igor è un bel martello e non andrà a snaturarsi: Lotito l'ha preso per le sue caratteristiche e ora ci sarà anche un casting su chi può restare, quindi vedremo un'altra Lazio e per la Juve sarà tosta.