Juventus, scatto sulla fascia: ecco il giocatore che piace ai bianconeri

09/06/2022 21:36

Non sarà il nome più intrigante del mercato ma sembra aver conquistato i cuori dei dirigenti della Juventus: si tratta di Mykhaylo Mudryk. Il club bianconero si è lanciato sulle tracce del giovane talento ucraino che ha giocato una parte dell’ultima stagione con la maglia dello Shakhtar Donetsk prima che la tragedia della guerra travolgesse anche il mondo del calcio. Nelle ultime settimane si parla tanto dell’interessamento bianconero per Angel Di Maria ma i dirigenti della Vecchia Signora hanno messo sotto osservazione anche questo giovane talento che cerca l’opportunità di tornare a giocare. Classe 2001 capace di giocare sia a destro che a sinistra, piace allo scouting bianconero sia per la sua duttilità tattica ma anche per rappresenta un’operazione che non graverebbe eccessivamente sulle finanze del club visto che può arrivare per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. L’esterno potrebbe arrivare alla corte di Allegri con o senza Di Maria, con la Juventus che sembra pronta a scommette su di lui.