Juventus, Sarri e Moggi, che bordate tra i due: il botta e risposta

08/03/2024 16:36

Luciano Moggi e Maurizio Sarri non si risparmiano e tra i due comincia una vera e propria guerra di parole con al centro il passato del tecnico alla Juventus. L’ex dirigente ha sferrato il primo colpo sostenendo che se l’allenatore fosse rimasto alla Juve, i bianconeri sarebbero andati in serie B. Non si è fatta attendere la replica del tecnico che in un’intervista ai canali ufficiali della Lazio ha replicato: “La fiducia della società la sento quotidianamente, ora che si è esposta pubblicamente mi ha fatto piacere. frasi di Luciano Moggi? Dovrei rispondere a un radiato, quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l'ultimo scudetto alla Juventus è stato sotto la mia gestione. L'unica retrocessione è stata sotto la sua. I fatti sono questi".