Juventus, prima mossa in arrivo: Giuntoli mette sotto contratto un parametro zero

08/04/2024 20:39

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi sul mercato e seguendo l’esempio dei rivali dell’Inter si prepara a mettere a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. A dare l’anticipazione è stato il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano che ha rivelato che i bianconero sono ad un passo dal brasiliano Felipe Anderson che si libera a parametro zero dalla Lazio. Stato alle ultime novità l’accordo per il giocatore che può ricoprire più ruoli nella metà campo avversaria è davvero vicino. Anderson è stato uno dei giocatori chiave della Lazio nel corso della gestione di Maurizio Sarri che lo ha impiegato sia come esterno nel tridente che come riferimento centrale come “falso nove”. La scelta della Juventus che punta su un giocatore che gioca principalmente come esterno lascia pensare a una deviazione rispetto al 3-5-2 sempre utilizzato da Massimiliano Allegri.