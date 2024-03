Juventus, Oppini scarica Allegri e manda un messaggio alla dirigenza

Francesco Oppini, giornalista sportivo legato al mondo bianconero, ha detto la sua sul momento negativo che sta attraversando la Juventus. Lo stesso opinionista, inoltre, si è scagliato su Massimiliano Allegri, ritenendo l'allenatore livornese tra i responsabili del periodo opaco del club di via Druento. Ecco cosa ha detto a RBN:

Benedetta pausa. Bisogna rimettere a posto la situazione e sistemare i pezzi perché da febbraio in poi si è rotto qualcosa. Molti avevano previsto questo. Allegri spesso ha provato a spegnere gli entusiasmi quando si parlava di scudetto, peraltro ripetendo spesso che la squadra non fosse pronta a gestire eventuali momenti no. Ci sono state una serie di situazioni negative da Empoli in poi, la squadra si è smarrita mentalmente e fisicamente. Si è passato dal primo posto a+1 dall'Inter, al terzo con 17 punti di ritardo. Sul futuro di Allegri non si sa nulla e questo forse è un bene, considerando che da sempre la Juve non fa uscire spifferi. Evidentemente ci si vuole ricompattare. Io non so né contro