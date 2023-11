Juventus, occhi su un gioiellino del Bologna: Giuntoli prepara l'assalto

29/11/2023 11:23

Secondo il quotidiano del Tuttosport la Juventus avrebbe messo nel mirino il gioiellino del Bologna Lewis Ferguson. Lo scozzese conosce già da tanto tempo il calcio italiano ed è diventato un fattore in zona-gol. Non a caso nella scorsa stagione il classe 1999 ha messo a referto sette reti; mentre in quella attuale è già a quota tre. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, circa la metà di quello che chiedono rispettivamente Atletico Madrid e PSG per De Paul e Fabian Ruiz.

In occasione del match tra Bologna-Lazio, partita disputata prima della sosta per le Nazionali, al Dall'Ara c'era Cristiano Giuntoli con lo scozzese che ha risposto presente con la rete che ha deciso la sfida. Il Bologna però dal canto suo difficilmente cederà il centrocampista nella sessione invernale in quanto la squadra è pienamente in corsa per un posto in Europa.