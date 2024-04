Juventus, Maifredi contro Allegri: E’ rimasto a Buffon, Chiellini e Pirlo

Gigi Maifredi contro Massimiliano Allegri. L’ex allenatore è solo l’ultimo di una lunga lista di addetti ai lavori che si scagliano contro il tecnico della Juventus. Neanche la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio sembra essere servita per riportare un po’ di serenità e soprattutto per salvare Allegri da un mare di critiche. Nel corso di un’intervista a TuttoJuve, Maifredi si scaglia contro Allegri.

Alla fine della stagione si faranno le valutazioni. La panchina di Allegri è molto instabile in questo momento, non perché si vuol male ad Allegri ma per via dei risultati. E non qualificarsi in Champions sarebbe un dramma. La Juve ha una buona chance di raggiungere la finale di Coppa Italia, ma contro l'Atalanta nell'eventualità sarebbe molto difficile. L'impressione è che non ci sia più la sicurezza della grande squadra, c'è l'insicurezza di chi sa di non essere competitivo per un verso o per un altro. Questo rende difficoltoso lo svolgimento del gioco e l'applicazione in campo diventa poi quasi assente. Andrebbe fatta una bella chiacchierata in cui fargli capire che dovrebbe modernizzarsi. L'impressione è che sia rimasto fermo a Buffon, Barzagli, Chiellini e Pirlo, ma ormai sono passati quei tempi. Il tecnico bianconero ha dimostrato di essere un magnifico gestore di ottimi giocatori, ma non è riuscito a dimostrare di essere un grande allenatore