Juventus, le due opzioni per gennaio: Giuntoli sfoglia la margherita (De Paul è l'altro)

01/11/2023 10:04

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, starebbe spingendo per trasferirsi alla Juventus già nella sessione di calciomercato invernale. Questa mattina il Tuttosport ha spiegato che il contratto del serbo sarebbe già pronto. L'ex Lipsia avrebbe dato la sua disponibilità di massima per approdare alla corte di Massimiliano Allegri.

Se l'Udinese, tramite l'agente incaricato, dovesse mantenere la formula utilizzata l'estate scorsa con i nerazzurri (prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League), allo la Vecchia Signora sarebbe pronta ad affondare il colpo. Per il numero 24 dell’Udinese sarebbe, invece, pronto un contratto fino al 2028 al triplo dell’attuale stipendio (in Friuli percepisce 425 mila euro a stagione). L'altra suggestione di Cristiano Giuntoli, invece, corrisponde a De Paul dell'Atletico Madrid, campione del mondo da protagonista con l'Albiceleste, un pallino fisso del tecnico livornese e della società juventina.