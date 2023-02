Juventus-Lazio, le scelte di Allegri e Sarri: una sorpresa per parte

02/02/2023 20:29

Vlahovic e Chiesa, insieme per la prima volta in bianconero, guidano l'attacco della Juventus contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Panchina per Di Maria, in mezzo al campo agiscono Fagioli, Locatelli e Rabiot con Kostic e Cuadrado sugli esterni. Tra i biancocelesti recupera Ciro Immobile, che ritrova una maglia da titolare nel tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni. In porta nuova chance per Maximiano, in panchina Milinkovic-Savic e il nuovo acquisto Pellegrini.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

JUVENTUS: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri.

LAZIO: Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.Provedel, Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini, Bertini, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Basic, Cancellieri, Pedro, Romero. All. Sarri.

Arbitro: Maresca di Napoli.