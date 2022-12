Juventus, Lazio e Pellegrini: il triangolo per arrivare a Milinkovic-Savic

14/12/2022 13:13

La Juventus non vuole perdere d’occhio Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è reduce dall’esperienza a Qatar 2022: un’esperienza di certo non esaltante per la sua nazionale uscita nella fase a girone e neanche per il centrocampista della Lazio che non ha brillato nel corso dei tre match iridata. Ma la Juventus punta da tempo su di lui con i dirigenti bianconeri che lo considerano come uno degli investimenti da fare per il futuro. Ad ostacolare le voglie bianconere c’è il presidente della Lazio, Claudio Lotito che è un osso duro quando si parla di mercato. La chiave potrebbe essere rappresentata da Luca Pellegrini. L’esterno di proprietà della Juventus è in prestito all’Eintracht Francoforte ma la sua avventura in Germania non sta procedendo nel migliore dei modi. I bianconeri stanno cercando di lavorare ad un difficile rientro anticipato dal prestito in modo da poter girare il giocatore alla Lazio. Sarri conosce il giocatore e lo ha inserito nella lista dei desiderata per la fascia sinistra, anche se l’obiettivo principale resta Parisi dell’Empoli. La Juventus sta provando ad agevolare questa operazione sperando che sia propedeutica anche a quella che riguarda Milinkovic-Savic, un modo per accontentare Lotito e per riuscire anche ad avere uno sconto sul cartellino del centrocampista serbo.