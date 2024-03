Juventus, la rabbia dei tifosi su Rabiot: Cosa ha da ridere?

31/03/2024 12:48

C'è modo e modo di perdere. In campo come fuori. E quello scelto dalla Juve a Roma non è piaciuto ai tifosi. Nè per l'atteggiamento remissivo in campo nè per un episodio occorso nel dopo gara. C'è un fermo immagine che ha fatto il giro del web pochi minuti dopo il fischio finale del match contro la Lazio. In diretta televisiva viene ripreso il momento in cui i calciatori della Juve vanno a salutare e a scusarsi con i propri sostenitori sotto il settore ospiti dell’Olimpico, dopo il ko rimediato al 93’: nel momento in cui si girano per tornare negli spogliatoi si vede Nonge che riferisce qualcosa a Rabiot, il labiale viene coperto da una mano ma il francese si lascia andare in un principio di risata. Un’immagine che non va giù ai tifosi, trattandosi pure di un vice capitano: “La Juve perde, il riassunto in una foto”, “Cosa ci sarà mai da ridere? Andate via tutti. Al più presto!”, “Vorrei sapere cos’avrà da ridere Rabiot”, sono soltanto alcuni dei commenti.