Juventus, la carta vincente per arrivare a Milinkovic Savic

16/05/2023 18:59

La Juventus comincia a programmare il futuro e lo fa pensando ancora intensamente ad un obiettivo di mercato che fa parte anche delle idee del passato della società bianconera. In casa Juventus, Milinkovic-Savic è una priorità da tempo: il giocatore della Lazio nel corso del suo percorso in Italia ha dimostrato di essere un centrocampista completo e in grado di alzare il valore di una squadra. I bianconeri ci provano da tempo a strapparlo alla Lazio ma riuscire a convincere il presidente Lotito è un’impresa complicata. Ma secondo Il Messaggero, la Juventus sembra ora avere a disposizione la carta giusta per provare a convincere il presidente biancoceleste. A fine stagione a Torino, infatti, rientra l’attaccante svedese Dejan Kulusevski. L’avventura al Tottenham ha viaggiato tra molti alti e bassi ma il giocatore non verrà riscattato. Difficile rivederlo in maglia bianconera, più probabile che la Vecchia Signora provi a inserirlo in qualche trattative e il giocatore potrebbe interessare anche alla Lazio e al suo tecnico Maurizio Sarri.