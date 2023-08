Juventus, Giuntoli prepara la mosse per il centrocampo: la strategia

09/08/2023 10:06

La Juventus continua il suo mercato sotto traccia con il primo obiettivo che rimane quello di sfoltire la rosa e di riuscire a mettere a posto i conti del club dopo anni in cui le spese sono schizzate alle stelle. I tifosi aspettano, per il momento ancora pazienti, per capire quale sarà la squadra che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione ma intanto Giuntoli continua a lavorare. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ultima idea del nuovo responsabile dell’area tecnica bianconera è quella di Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina è sul mercato ormai da diversi mesi, è sembrato sempre sul punto di lasciare la Toscana ma al club viola non è mai arrivata l’offerta giusta per cedere il giocatore. Allegri avrebbe chiesto alla società un centrocampista in grado di dare solidità al reparto ed il marocchino sembra avere le caratteristiche giuste per questo. La concorrenza però è forte con il Manchester United che segue da tempo il calciatore e Lal richiesta della Fiorentina è di circa 25 milioni. Una cifra a cui la Juventus potrebbe arrivare solo se si concretizzassero delle uscite a cominciare da quella di Zakaria, promesso sposo al Monaco.