Juventus, Giuntoli come Marotta: le due idee a parametro zero per l’estate

06/03/2024 12:35

La Juventus vuole tornare a lottare per lo scudetto nella prossima stagione e l’ingrato compito di riuscire a mettere su una squadra in grado di rivaleggiare con l’Inter spetta a Cristiano Giuntoli. Il direttore tecnico bianconero non ha un incarico semplice visto che deve far coincidere il successo sul campo con un bilancio in ordine ed è per questo motivo che secondo Calciomercato.com l’attenzione potrebbe spostarsi su giocatori a parametro zero. Il nome che circola da un po’ di tempo è quello di Felipe Anderson, in uscita dalla Lazio a fine stagione e che la Juve firmerebbe con un contratto triennale da 3,3 milioni di euro a stagione. Ma non è l’unico colpo che sogna Giuntoli che da tempo avrebbe aperto una linea di comunicazione con i rappresentanti del difensore inglese Kelly destinato a lasciare il Bournemouth a fine stagione e che potrebbe rivelarsi un prezioso jolly difensivo.