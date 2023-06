Juventus, domani potrebbe arrivare decisione finale dell'Uefa

25/06/2023 15:13

Potrebbe essere domani il giorno della decisione UEFA sul destino europeo della Juventus (oltre che del Barcellona). Il terzo club sotto inchiesta, l’Osasuna, che si era qualificato alla Conference, è stato sanzionato venerdì con l’esclusione per un anno dalle Coppe per violazione dell’articolo 4 comma 1, lo stesso contestato a bianconeri e blaugrana; ora è atteso il giudizio su Barça e Juventus e la curiosità è grande soprattutto per Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive sui suoi canali social

"in Italia è ancora forte negli sportivi veri e nelle persone per bene, e un po’ meno - quindi - nel mondo della politica, della giustizia sportiva, delle istituzioni federali e dell’informazione, l’indignazione per lo scandalo del vergognoso patteggiamento scassa-regolamenti che il 30 maggio scorso, con la benedizione di Procura federale, Tribunale federale, FIGC e governo in carica, ha permesso alla Juventus, col semplice pagamento di una multa di 718 mila euro, di vedersi cancellati innumerevoli, gravi e reiterati illeciti sportivi commessi in innumerevoli stagioni agonistiche e portati alla luce, con prove documentali rese pubbliche dai magistrati della Procura di Torino, a dir poco inoppugnabili. Giova ricordare, per quel che può servire, che nell’indifferenza di tutti, anzi con la connivenza di tutti, la FIGC di Gravina e la Juventus hanno dato vita a un patteggiamento che a parte la sua evidente non congruità, non poteva in alcun modo essere stipulato. L’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, recita al comma 7 che “il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva (…), per i fatti diretti ad atterrare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale”...