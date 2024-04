Juventus, Di Livio avverte Giuntoli: Spero che li consideri incedibili

05/04/2024 16:58

La Juventus prova a ripartire dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Il futuro di Massimiliano Allegri resta ancora in bilico anche se un buon finale di stagione potrebbe portare un po’ di sereno in casa bianconera. Anche un grande ex come Di Livio non dà per scontato l’addio dell’allenatore a fine stagione e avverte Giuntoli sulle mosse da evitare in sede di calciomercato la prossima estate.

“Mi tengo delle percentuali sulla sua permanenza, dovesse appunto centrare questi risultati, anche se personalmente mi intriga molto Thiago Motta. Lo vedrei bene per costruire un nuovo progetto coi giovani. Mi piacerebbe vedere la Juve giocare col 4-3-3. I bianconeri devono ripartire da Vlahovic e Chiesa. In estate spero vengano considerati incedibili. Devono essere i punti fermi della squadra della prossima stagione. Su di loro io sono di parte e lo dico da tempo che sono dei campioni. Gli infortuni hanno frenato Dusan e Federico, ma il loro talento non si discute”