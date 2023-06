Juventus, Bremer pubblica sui social un indizio di mercato

25/06/2023 20:25

La Juventus si tiene stretto Gleison Bremer e il difensore brasiliano sembra non avere nessuna intenzione di dire addio alla maglia bianconera. Nel corso degli ultimi giorni anche il difensore è finito al centro di voci di mercato con molti media inglesi che lo volevano vicino ad alcune squadre in Premier League. Il Tottenham in particolare sembra essere molto interessata al giocatore ex Torino che dopo un inizio difficile con la maglia della Juventus, con il passare della stagione è diventato uno dei giocatori più costanti e importanti della rosa. A spegnere però tutte le voci ci ha pensato il diretto interessato che nelle sue storie su Instagram ha pubblicato una foto che la stessa Juventus aveva pubblicato sui social nel corso della giornata. La foto mostra il giocatore insieme al compagno di squadra Danilo, dopo il gol segnato dallo stesso Bremer nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Una foto che dimostra come Bremer non abbia nessuna intenzione di lasciare la Juve.