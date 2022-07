Juventus a caccia di esterni, occhi puntati su rivelazione della serie A

07/07/2022 10:54

Col tesoretto in arrivo dalla cessione di De Ligt la Juventus può finalmente sistemare una serie di vecchie questioni irrisolte. Tra queste, c'è anche quella relativa all'esterno. Non proprio un'operazione di prima fascia, anche perché il rientro di Chiesa è atteso per settembre, ma un calciatore in grado di migliorare la qualità complessiva della rosa garantendo affidabilità e applicazione, nel rispetto delle gerarchie acquisite. Secondo il Corriere dello Sport, in particolare, Cherubini e Arrivabene hanno messo gli occhi su una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di serie A, Daniele Verde dello Spezia. L'ex enfant-prodige, che si era un po' perso dopo essere sbocciato precocemente alla Roma nel 2015, si è rilanciato alla grande nelle ultime stagioni giocate in Liguria. Si legge sul quotidiano sportivo: