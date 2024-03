Juve, dorsalgia per Vlahovic: niente nazionale, quando torna

18/03/2024 15:20

Juventus in apprensione per le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo espulso nel finale della gara contro il Genoa in campionato non prenderà parte agli impegni con la nazionale in programma durante questa sosta e resterà a Torino.

Le prime indiscrezioni parlano di un problema alla schiena all'altezza del torace, una dorsalgia insomma, che non gli concederebbe tregua. Da qui la decisione di restare la Continassa e sottoporsi alle cure del caso.

Bene la sosta, dunque, che potrebbe permettere al bomber ex Fiorentina di procedere con calma verso il ritorno in campo. Un rientro che, al netto della squalifica che gli farà saltare la Lazio all'Olimpico il prossimo 30 marzo, potrebbe avvenire nel match successivo quando proprio la Viola di Italiano farà visita ai bianconeri all'Allianz Stadium il 7 aprile.