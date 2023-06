Juve, un big non proseguirà: niente riscatto, e Sarri potrebbe insidiarsi

09/06/2023 18:23

Tempo di calciomercato, ma in casa Juventus questa sessione coincide con una serie di partenze eccellenti, per scelta e per necessità. Secondo TuttoJuve.com Arkadiusz Milik concluderà dopo una sola stagione la sua avventura bianconera.

La società di Torino infatti non sembra intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto per il polacco tanto voluto da Allegri, corrispondendo i 7 milioni chiesti dall'Olympique Marsiglia (a sua volta poco propensa a concedere sconti). Quest'ultimo club però non intende a sua volta trattenere Milik, ma metterlo sul mercato: la Juve potrebbe reinserirsi per acquistarlo a titolo definitivo, ma ad una cifra inferiore rispetto a quella con cui si era accordata con l'OM lo scorso anno.

Difficile però anche a Marsiglia possano dare il via libera a queste condizioni, e nel frattempo la Lazio potrebbe insidiare questo potenziale tavolo di trattative: Sarri, che conosce il polacco dai tempi del Napoli, potrebbe richiederlo come vice Immobile.