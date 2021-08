Juve, tris nel test in famiglia: ma c’è un caso CR7

19/08/2021 20:40

La sfida amichevole “in famiglia” Juventus - Juventus Under 23 (precedentemente Juve A - Juve B) è una piccola classica del precampionato bianconero, utile per testare stato di forma, esperimenti tattici ed eventuali nuovi acquisti della Vecchia Signora. Quest’ultimo è però un giudizio che andrà rinviato: il giovane Kaio Jorge, non ancora pronto, ha visto la partita in tribuna in compagnia di Manuel Locatelli, ufficializzato soltanto ieri e di conseguenza non disponibile.

Ma la notizia che ha colpito i tifosi bianconeri riguarda l’assenza di Cristiano Ronaldo che secondo fonti ufficiali “sta seguendo un programma personalizzato in vista del debutto in campionato”. Per quanto verosimile possa risultare questo comunicato, le voci di un Ronaldo in rotta con la società si fanno sempre più insistenti. Come andrà a finire?

Per la cronaca, la Juventus ha battuto l’Under 23 allenata da Lamberto Zauri per 3 reti a 0. Una Juventus vivace, e pronta per la prima di campionato contro l’Udinese, ha segnato tutte le reti durante il primo tempo: 7' Dybala, 26' Morata, 34' Ramsey, dice il tabellino dei marcatori.

Anche senza l’asso portoghese, dunque, la Juve non fa che evidenziare il suo enorme potenziale offensivo, tanto che Allegri ha spostato Chiesa sulla linea di centrocampo, giocando le sue carte offensive con un terzetto formato da Kulusevski-Morata-Dybala (oggi capitano). Presto per dire se Massimiliano Allegri voglia, rispetto alla sua precedente esperienza juventina, una squadra dichiaratamente votata ad un gioco offensivo: ciò dipenderà presumibilmente dall’epilogo della telenovela Cristiano Ronaldo. Entrambe le formazioni si sono poi presentate nel secondo tempo con squadre integralmente diverse e tra giovani in rampa di lancio e ritmi più distesi il risultato non ha subito variazioni.