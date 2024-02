Juve tra Champions e Mondiale per club: ecco cosa c’è in ballo per il club

24/02/2024 11:59

La Juventus aspetta ancora per scoprire se farà parte della prima edizione del nuovo Mondiale per club in programma nel 2025. Non dipende tutto dai bianconeri, il Napoli e la Lazio sono ancora in corsa in Champions League e potrebbero acquisire punti utili per riuscire a strappare la qualificazione alla prestigiosa manifestazione. I bianconeri guardano con grande interesse e nel frattempo pensano a mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League, che diventa obiettivo fondamentale anche dal punto di vista economico. In questo momento la Vecchia Signora sarebbe qualificata al Mondiale, ipotesi che le permetterebbe di portare in casa circa 50 milioni di euro (che diventerebbe addirittura 100 in caso di vittoria finale). Altro incasso fondamentale è quello che riguarda la qualificazione alla prossima Champions League che vale 20 milioni. Un totale di 70 milioni di euro che potrebbero cambiare e di molto la programmazione in vista della prossima stagione.