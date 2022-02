Juve, Szczesny scatenato: Vediamo se ha le palle

La Juventus vince sul campo dell’Empoli, tre punti da festeggiare visto che la squadra di Massimiliano Allegri si presentava all’appuntamento in Toscana con una formazione decisamente rimaneggiata. Ma nonostante la vittoria Wojciech Szczesny, portiere bianconero, sembra non avere nessuna voglia di festeggiare. Il portiere bianconero ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo il match tornano a sottolineare le sue posizioni sulla guerra e sui playoff mondiali che la sua Polonia dovrebbe giocare contro la Russia.

Hop deciso di fare una scelta, quella di non giocare la partita contro la Russia dei playoff per il Mondiale. Sono stracontento che anche i miei compagni di nazionale abbiano fatto uguale, noi non la giochiamo. Se dobbiamo perderla a tavolino la perdiamo a testa alta, sapendo che abbiamo fatto la cosa giusta. Detto questo, speriamo che la gente faccia le scelte giusto, quello che devono fare, la partita non si gioca e la Russia non giocherà il Mondiale. Tutte le nazionali dovrebbero seguire il ostro esempio, così vediamo se la Fifa ha le palle di dare il Mondiale a tavolino alla Russia. Non credo proprio.