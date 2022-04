Juve, scelto il gioiello per il centrocampo ma occhio alle inglesi

08/04/2022 15:55

La Juventus sembra pronta a lanciarsi sul mercato estivo con decisione per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la squadra giusta per riuscire a conquistare di nuovo lo scudetto e tornare a competere anche in campo europeo. I bianconeri stanno vagliando tutte le opportunità per riuscire ad arrivare ai giocatori giusti da affiancare a Dusan Vlahovic che sarà al centro del progetto per gli anni a venire. E il profilo individuato per i centrocampo sembra essere quello del laziale Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo sta dimostrando ancora una volta di essere tra i migliori centrocampisti del nostro campionato con grande capacità realizzativa ma anche di aiuto ai compagni. La Juventus in questo momento sembra essere in vantaggio per il talento della Lazio ma dall’Inghilterra arrivavo sempre maggiori voci che riguardano il Manchester United. I Red Devils devono sostituire Paul Pogba che dovrebbe lasciare il team in scadenza di contratto e hanno individuato nel serbo il successore. La Juve resta vigile anche sul francese con Milinkovic che rappresenta però una risposta anche a lungo termine.