Juve: sbarcato il nuovo difensore, due uscite in programma

04/08/2023 21:47

Facundo Gonzalez è arrivato in Italia. Sky Sport ha raccontato che il difensore uruguayano è sbarcato in queste ore a Milano per poi dirigersi a Torino, dove svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con la Juventus. La società bianconera farà sottoscrivere al classe 2003 un contratto fino al 30 giugno 2028 e poi lo aggregherà alla prima squadra con Allegri che solo più avanti valuterà il da farsi. Con Bonucci fuori rosa e De Winter in partenza, l'idea è quella di tenerlo anche se diversi club come Hellas Verona e Salernitana hanno già sondato il terreno per un eventuale prestito. Discorsi per ora rinviati.

Sempre sul fronte giovani, la Salernitana vuole prendere due giovani talenti dalla Juventus. Secondo Sky Sport, i granata anche nelle ultime ore avrebbero chiesto ai bianconeri i due centrocampisti Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia. Per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno in Campania visto che da gennaio a giugno è stato proprio in prestito nel club allenato da mister Paulo Sousa.