Juve-Samardzic, retroscena sulla trattativa: poteva chiudersi già a gennaio

30/01/2024 20:09

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, la Juventus avrebbe fatto un altro tentativo per ingaggiare Lazar Samardzic, da sempre obiettivo di Cristiano Giuntoli. Nonostante le precedenti richieste in estate e i recenti contatti con il Napoli, sembra che il centrocampista serbo sia destinato a rimanere all'Udinese.

La Juventus ha avanzato un'offerta di prestito oneroso da 4 milioni di euro, con una clausola di riscatto obbligatoria in estate per 16 milioni di euro, oltre alla possibilità di inserire un giovane calciatore nella trattativa, magari con un accordo di riscatto. Il presidente Pozzo ha però risposto affermando che l'Udinese è interessata solo a Fabio Miretti e non ad Hans Nicolussi Caviglia. Alla luce di questa richiesta, la Juventus ha quindi interrotto la trattativa.