Juve, Rugani potrebbe diventare una pedina di scambio

30/07/2022 21:16

Il mercato della Juventus, soprattutto quello in difesa, non sembra destinato a concludersi con l’arrivo di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano arrivato dal Torino rappresenta il sostituto ideale per Matthijs De Ligt, ma l’addio di Chiellini lascia spazi ad altri movimenti e il solo inserimento di Gatti, acquistato lo scorso gennaio ma arrivato solo in estate, potrebbe non essere sufficiente per gestire una stagione che si preannuncia lunga e complicata. Per questo motivo la Juventus cerca di arrivare a un giocatore che potrebbe rappresentare una soluzione solida, un difensore su cui fare affidamento nel corso della stagione. Ma per arrivarsi la Juventus potrebbe anche dover dire addio a Rugani. Il difensore ex Empoli ha trovato poco spazio anche la scorsa stagione ma una sua cessione sembra molto complicata sia per i 3 milioni di ingaggio annui sia perché con il contratto in scadenza nel 2023 è difficile lavorare anche ad una cessione in prestito. Su di lui c’è l’interesse del Bologna che deve provare a sostituire i partente Hickey e Theate. La soluzione che però potrebbe riuscire ad accontentare tutti è quella di un trasferimento alla Lazio di Sarri con Acerbi che invece farebbe il percorso opposto.