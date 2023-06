Juve: Rabiot lontano, Frattesi difficile ma spunta un vecchio pallino

18/06/2023 09:56

Non è l'assenza di un ds in piena regola a fermare la Juventus sul mercato: vanno di pari passo le operazioni in uscita (Kulusevski ufficialmente al Tottenham) e quelle in entrata visto che se non sarà rivoluzione poco ci manca. Di intoccabili di fatto non c'è nessuno o quasi, dai big come Vlahovic e Chiesa - che potrebbero andar via di fronte a offerte importanti - ai giovani come Miretti e Illing jr ma si lavora anche sul fronte acquisti. C'è un'emergenza a centrocampo dove resta in stallo la trattativa per il rinnovo di Rabiot. Il club bianconero si è spinto a confermare la stessa cifra del vecchio contratto, cioè oltre 7 milioni, ma il francese temporeggia e sembra sempre più vicino alla Premier.

Il primo nome per sostituirlo è quello di Frattesi ma anche per il gioiello del Sassuolo la strada è in salita: alla concorrenza di Inter e Roma si è aggiunta anche quella di club stranieri e servirebbero 40 milioni per portarlo a Torino. Ecco allora che sta prendendo corpo un'altra ipotesi, ovvero il ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic. Il tuttocampista della Lazio è stato vicino al Milan ma la trattativa è tramontata con l'addio di Maldini. Costa 30 milioni ma la Juve può inserire il cartellino di Zakaria e uno sconto sui 15 milioni previsti per il riscatto di Luca Pellegrini da parte laziale. Con il giocatore c'è da tempo un'intesa di massima e la prossima settimana dovrebbe scattare l'offerta ufficiale da parte dei bianconeri.