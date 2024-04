Juve, quasi tutto fatto per Felipe Anderson: ecco cosa manca

Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale Twitter, ha annunciato che la proposta inviata dal club bianconero sarebbe già stata accettata dall'esterno della Lazio. È quindi tutto pronto per essere messe nero su bianco, quello che manca è solo la firma sul contratto che legherà Felipe Anderson alla Juventus per le prossime tre stagioni.

Felipe Anderson sarà il primo colpo del mercato estivo della Vecchia Signora. La Juventus, infatti, ha praticamente chiuso l'affare a zero che porterà il brasiliano sotto la Mole.

