Juve, non solo soldi: la mossa per arrivare a Milinkovic-Savic

Vorrebbe presentarsi con un pezzo da novanta sul mercato Cristiano Giuntoli alla Juventus ma è possibile che sia proprio lui a trovare un regalo qualora De Laurentiis lo liberasse per firmare con il club bianconero. Anche senza il futuro ds Madama si sta muovendo in anticipo sul mercato e l'obiettivo numero uno è Milinkovic-Savic.

Una prima offerta di 25 milioni di euro è stata già formulata al presidente della Lazio Claudio Lotito ma il Messaggero rivela la mossa che potrebbe essere decisiva

I bianconeri infatti sarebbero intenzionati a fare uno sconto sul cartellino di Luca Pellegrini, ora in prestito proprio alla Lazio, ma soprattutto sarebbero intenzionati ad inserire anche quello di Dejan Kulusevski, (che dovrebbe rientrare alla base dopo l'anno al Tottenham) in modo tale da ammortizzare del tutto la cifra di 40 milioni richiesta dalla squadra capitolina. Lo svedese a Sarri piace tantissimo e lo apprezza sin dai tempi in cui lo allenava alla Juventus, potrebbe essere l'occasione per riaverlo al suo seguito.