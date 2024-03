Juve, Lippi si dimise dopo una striscia-no uguale: Champions a rischio

31/03/2024 09:54

Dov'è finita la Juventus? La sconfitta con la Lazio ha sancito la crisi profonda dei bianconeri che nel 2024 viaggiano con una media da retrocessione. Sette punti in nove partite, con una vittoria (soffertissima e allo scadere sul Frosinone) e quattro sconfitte, è la fotografia di uno stato che non si può definire un "momento no". Soltanto Salernitana (due), Frosinone (tre) e Sassuolo (quattro) hanno ottenuto meno punti dei bianconeri.