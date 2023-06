Juve: Il sacrificio di un giovane per arrivare a un top player

22/06/2023 11:18

La Juventus accelera su Milinkovic Savic e prova a trovare soluzioni per abbassare le richieste della Lazio. Sacrificare il giovane Nicolò Rovella potrebbe essere la chiave per portare il serbo in bianconero.

Milinkovic Savic piace da sempre alla Juventus che quest'estate proverà a sferrare il colpo decisivo per accaparrarsi il centrocampista della Lazio. Da parecchi anni i bianconeri corteggiano il serbo e ogni anno la trattativa sembra destinata a chiudersi salvo poi saltare per alcuni dettagli. Quest'anno sembra la volta buona visto che le voci che arrivano da Roma raccontano di un Sergej volenteroso a cambiare aria ed è nota da tempo la sua preferenza verso la Juve che lo porterebbe anche a vivere nella stessa città dove gioca il fratello Vanja (portiere del Torino). Attualmente Savic ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2024 che gli garantisce 3 milioni di euro netti a stagione ma nonostante la breve scadenza, Claudio Lotito non sembra voler concedere sconti a nessuno, bianconeri in testa e fissa il valore del suo pupillo a 40 milioni. Ancora non è iniziata una vera e propria trattativa ma il serbo ha già l'intesa con la Vecchia Signora che gli assicurerebbe un contratto quadriennale con ritocco di stipendio a 4 milioni netti.

Nicolò Rovella potrebbe essere la pedina fondamentale nelle mani della Juve per arrivare finalmente ad acquistare Milinkovic Savic. Il sacrificio del giovane nazionale under 21 non sarebbe ben visto da mister Allegri che vorrebbe riportare a Torino il talento che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Monza, facendo molto bene in mezzo al campo. Maurizio Sarri cerca un play da impiegare davanti la difesa e ha individuato in Rovella il profilo ideale ma la società bianconera non vorrebbe perdere il cartellino del giocatore in quanto lo reputa un vero prospetto per il futuro. Al momento la società juventina prende tempo e prova ad arrivare al suo obbiettivo cercando di non sacrificare nessuno, ma se questa si rivelerà l'unica strada percorribile la dirigenza potrebbe decidere di cedere per portare alla Continassa un vero big della serie A come Milinkovic Savic

