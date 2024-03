Juve, Giuntoli pronto a trattenere il talento bianconero: ecco la proposta

Secondo il Tuttosport sarebbe già pronto il rinnovo per Kenan Yildiz. Al classe 2005, oltre al ritocco sull'ingaggio, sarebbe pronta anche la maglia numero dieci di Alessandro Del Piero, idolo dell'attaccante turco. Decisive saranno le prossime settimane quando l'ex Napoli Giuntoli incontrerà gli agenti di Yildiz per discutere del rinnovo del contratto.

La Juventus, in attesa di affrontare la Lazio, è già al lavoro per progettare la stagione 2024/25. Cristiano Giuntoli, infatti, prima di investire i diversi milioni che metterà a disposizione Exor, il direttore sportivo è pronto a blindare il baby talento.

Ti piace il calcio e vuoi scommettere?

Solo sui migliori siti di scommesse calcio autorizzati da AAMS

Vuoi sapere tutto sui bonus casino senza deposito legali? Consulta casinosicuri.info per conoscere ogni dettaglio.

Cosmetica Bio e prodotti Bromatech su Iamnatural.it

Le nuove alternative per bookmaker non aams club online

Divertiti sicuro con i Free Spin nei Casinò Online AAMS

Su Casinosulweb.it troverai casino online legali, bonus senza deposito sicuri e slot machine per giocare gratis.

Grazie a spiegazioni sui bonus benvenuto e recensioni professionali, ilcasinoitaliano.eu è da diversi anni il punto di riferimento in Italia per i casinò non AAMS sicuri e affidabili.