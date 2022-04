Juve, fari puntati su un centrocampista ma occhio a Sarri

18/04/2022 18:03

La Juventus sembra aver deciso di dare una scossa al centrocampo in vista della prossima stagione. La formazione bianconera ha fatto i conti con i problemi in mezzo al campo sin dall’inizio del campionato e neanche l’arrivo la scorsa estate di Locatelli, e poi quello di Zakaria lo scorso gennaio, hanno risolto completamente i problemi. Allegri sembra aver richiesto un giocatore in grado di dettare i tempi in mediana e il profilo giusto sembra essere quello di Jorginho. Il giocatore italo-brasiliano ha vissuto un momento di difficoltà dopo gli Europei e negli ultimi mesi non sembra più rientrare nei piani del Chelsea. La Juve sembra molto interessata ma solo al prezzo giusto, intorno ai 10 milioni di euro. Nelle ultime ore però la concorrenza per il giocatore sarebbe aumentato visto che anche la Lazio sarebbe interessata al calciatore con Maurizio Sarri che per l’italo-brasiliano è stato un vero e proprio punto di riferimento.