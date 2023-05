Juve, Collovati: Campionato falsato, ma i giocatori devono fare un esame di coscienza

23/05/2023 18:28

Fulvio Collovati ha rilasciato una lunga intervista a JuventusNews24, ed ovviamente non si poteva prescindere dalla penalizzazione inflitta nell'attuale classifica di Serie A ai bianconeri, tale da costringere la squadra a salutare la zona Champions (e la sconfitta con l'Empoli non ha certo aiutato).

L'ex campione del mondo ha tuonato:

È una situazione paradossale e vergognosa. Qual è la verità dei tre gradi di giudizio: 10, 12 o 15 punti? Non si sa. Oltretutto la penalizzazione è arrivata in corsa e ha condizionato e falsato il campionato, come dice Mourinho. Queste sono le anomalie di una giustizia sportiva che va assolutamente rifondata. Non si capisce perché c’è questo desiderio di punire una squadra a campionato in corso, condizionando le aspettative non solo della Juventus, ma anche delle altre squadre. Era giusto fare le cose a a fine campionato e basta».

Dopo aver dato un voto "largamente insufficiente, dal 4 al 5" alla Juve per una stagione da zero titoli e ormai fuori dall'Europa, ha poi comunque specificato il peso "delle attenuanti da tenere in considerazione". E su Allegri ha commentato:

Ho sempre criticato Allegri quest’anno per il modo in cui la squadra si è espressa. Poi dopo si è trovato dentro una situazione paradossale che per un allenatore non è facile da gestire. Ha fatto un lavoro per tenere per la squadra concentrata, ma se mi limito a quel che ho visto in campo se il modo di giocare è lo specchio dell’allenatore, indubbiamente il giudizio è negativo.

Confermarlo? Non penso che la Juve abbia alternative a tenerlo ancora visto che Allegri ha un contratto oneroso di altri 2 anni. Ci sono 30-40 milioni di euro che ballano in 2 anni. A livello di bilancio sarebbe l’ennesima follia… Poi non so cosa succederà. Per un cambiamento radicale le cose dovrebbero degenerare, ma non mi sembra che ci sia questa intenzione".

Secondo Collovati Giuntoli è la persona giusta per il nuovo corso, e a tal proposito ha puntualizzato:

È fuori discussione che la squadra vada completamente rifondata. Leggo che alcuni giocatori non rimarrebbero se la Juve non va in Europa. Io penso che i giocatori debbano farsi un esame di coscienza su quello che hanno dato quest’anno. Mi pare che pochi hanno dato molto. Salverei solo Rabiot. Gatti, poi, è un altro che ha dimostrato attaccamento alla maglia, cattiveria. Non mi stupisco, è uno che viene da una categoria inferiore e ha fame.

La Juve - ha poi ripetuto - ha bisogno di essere rifondata, che è diverso dal rinnovamento. Vanno cambiati almeno 2 giocatori per reparto a difesa e centrocampo. L’attacco è un punto di domanda. Vlahovic è stato molto deludente, ma non si può dire che Allegri non gli abbia dato le possibilità. Lo stesso vale per Di Maria.