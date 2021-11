Juve, clamoroso pensiero al big del Napoli

16/11/2021 21:45

Dal Sudamerica arriva la bomba che rischia di cambiare le gerarchie in porta della Juventus. Dopo un avvio da dimenticare, Szczesny sembra essere sulla buona strada per confermare la titolarità. Per la prossima stagione, però, secondo la testa giornalistica colombiana El Futbolero, la dirigenza bianconero avrebbe messo nel mirino David Ospina.

Il colombiano del Napoli è, infatti, in scadenza e su di lui si era registrato un interessamento anche da parte della Lazio. I partenopei, che in passato avrebbero senza rimpianti lasciato partire Ospina, oggi si ritrovano con una sicurezza dal punto di vista tecnico, ma con una situazione complicata da quello finanziario, visto che l'ingaggio dell'ex Arsenal è di quelli che pesano sul bilancio.

La situazione rinnovo resta dunque in bilico. La Juve potrebbe approfittare dell'incertezza e piazzare il colpo a parametro zero che, con Donnarumma era saltato la scorsa estate. Come riporta juvenews.eu, non è comunque da escludere una permanenza a Torino di Szczesny, che andrebbe ad alternarsi con il colombiano.