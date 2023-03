Juve, Calvo fa chiarezza su esclusione Pogba e sulla decisione del Tar

09/03/2023 21:15

Prima dell'inizio della gara di Europa League con il Friburgo, il Cfo della Juventus Francesco Calvo ha parlato a Sky del caso Pogba, escluso dai convocati per essere arrivato in ritiro in ritardo:

“La decisione è nata in maniera semplice: Paul era in ritardo, ci sono regole e la disciplina è fondamentale. Dai giocatori più rappresentativi ci aspettiamo che siano di esempio per gli altri. In automatico ci sarà anche la multa”.

Quindi sulla decisione del Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei bianconeri sulla carta Covisoc: