Juve, Biasin: Giusto riaprire la curva, ma su Lukaku mancato buonsenso

14/04/2023 22:06

La decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale sul ricorso d'urgenza della Juventus, accolto con sospensione della chiusura della Curva Sud dopo il caso dei cori razzisti contro Lukaku in Juve-Inter di Coppa Italia dello scorso 4 aprile, come era logico che fosse sta facendo discutere.

A dire la sua anche Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede nerazzurra che però ha espresso su Twitter un punto di vista molto obiettivo:

“Cori razzisti a Lukaku, sanzione sospesa e curva Juve aperta” Questa decisione è giusta: la Juve ha collaborato. Quello che poteva fare la Figc era rivedere il giallo a Lukaku: non per vederlo in campo nella semifinale di ritorno (chissenefrega), ma per ragioni di buonsenso.

I suoi follower non nascondono invece una certa amarezza polemica: "Sarà anche una decisione giusta, ma da fuori Italia quello che si vede é che l'unico a pagare é Lukaku! Ennesima figura del paese più pagliaccio del mondo", "Ha collaborato trovando solo due persone. Deve avere un udito sensibile Lukaku", "Decisione vergognosa, altro che giusta. Il razzismo va punito, non è accettabile la cancellazione di una sanzione per un comportamento vergognoso. Ma siamo in Italia e parliamo della Juve, quindi va tutto bene", "Ne avessero trovati almeno una ventina tra quelli che attaccavano Lukaku e quelli che dall'altro lato di campo attaccavano Dzeko sarei stato anche d'accordo. Ma due...", sono alcuni dei commenti critici da parte di altri utenti dei social.