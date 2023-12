Juve, Arthur torna in bianconero? Ecco cosa filtra sul futuro del brasiliano

29/12/2023 13:33

La Fiorentina difficilmente riscatterà Arthur. L'ex Barcellona, infatti, potrebbe tornare dal prestito in bianconero dopo solamente una stagione in Toscana.

Secondo La Gazzetta dello Sport la società di Commisso non sarebbe in grado di coprire le spese totali che prevedono 20 milioni di euro per il cartellino e 5,5 milioni netti a stagione per l'ingaggio al brasiliano. La Juventus dovrà quindi trovare un'altra sistemazione visto che il mediano non rientra nei piani di Allegri e del club piemontese.