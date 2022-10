Juve: Arriva il verdetto su Bremer, ecco quando potrà rientrare

17/10/2022 13:37

Uscito al 52’ del derby tra Torino e Juventus per un problema alla coscia sinistra, questa mattina Gleison Bremer si è sottoposto alle visite mediche. Gli accertamenti al J medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.



Bremer salterà dunque la partita con l’Empoli di venerdì sera ma anche la trasferta sul campo del Benfica in Champions League, il match decisivo per definire il destino della Juve in Europa. Niente da fare dunque neanche per le successive partite con Lecce e Psg, le tre settimane scadrebbero per la sfida dello Stadium del 6 novembre contro l’Inter, terzultima partita prima della sosta a cui seguiranno Verona e Lazio. Per sostituirlo si candidano Gatti e Rugani.