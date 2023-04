Juve, Allegri si dimentica del -15 e lancia un messaggio dopo le decisione del giudice sportivo

E’ un Massimiliano Allegri come sempre molto comunicativo quello intervenuto nella conferenza stampa prima del match contro la Lazio. Altra settimana ricca di discussioni e di polemiche in casa bianconera dopo l’accesa sfida di Coppa Italia contro l’Inter con tanto di rissa finale. Nel presentare il match contro la Lazio, il tecnico toscano mette completamente da parte la penalizzazione.

Domani è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato al passato quando le sue squadre si facevano apprezzare per la solidità in difesa. I numeri di questa Lazio dimostrano che si tratta di una squadra molto difficile da battere e domani sarà una gara complicata ed equilibrata.

Nelle ultime 24 ore si è discusso molto della decisione del Giudice Sportivo di chiudere la curva Sud della Juventus in vista del match di campionato contro il Napoli, a causa degli insulti razzisti rivolti a Lukaku.

Quello che è successo sul terreno di gioco sono cose che non dovrebbero succedere in campo ed allenatore e dirigenti dovrebbero essere i primi a dare l’esempio. Ma sono orgoglioso della Juventus e del fatto che nel giro di pochissimo tempo abbia segnalato alle autorità gli autori degli insulti razzisti. La discriminazione razziale è una cosa che il club ha sempre combattuto e che continuerà a farlo.

Allegri però non si sbottona quando si parla della formazione che scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio.

Chiesa sta bene ma non so ancora se farlo partire titolare. Ci sarà qualche cambio in difesa. Ma per la formazione devo ancora capire quali sono le condizioni di Pogba e Bonucci che hanno lavorato con la squadra e di quelli che hanno giocato martedì sera.