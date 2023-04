Juve, Allegri dà una lezione a Paulo Sousa e rimanda ancora Pogba

15/04/2023 11:34

Archiviata l'andata di Europa League è ora di tornare a vincere in campionato per la Juventus: il mese decisivo è iniziato con il ko contro la Lazio ma Allegri ha chiaro il percorso che lo aspetta da qui alla fine della stagione. Obbligatorio passare per una vittoria domani col Sassuolo

Non ci sarà Kean, che ha problemi ha un polpaccio, toccherà a Vlahovic dal 1' mentre è ancora rimandato Pogba:

Ieri ha fatto 20' di allenamento con la palla, può solo migliorare e ce lo auguriamo tutti, magari può diventare importante non per tutta la partita ma per 20 minuti-mezzora. Per quanto riguarda Szczesny parlerò con lui, se è sereno può venire via con noi ed andare in panchina. Perin è in una buona condizione ed è diventato un portiere importante,