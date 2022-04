Juve a Cagliari senza Morata, scelta a sorpresa di Allegri

07/04/2022 18:31

Si avvicina la trasferta di Cagliari per la Juventus, che oggi si è allenata alla Continassa. Una sessione, anche quella di oggi, dedicata alla tecnica, in vista della gara contro i sardi. La squadra bianconera ha infatti lavorato sulle conclusioni su palloni provenienti da cross, e poi sullo sviluppo dell’azione e sulla reazione in caso di palla persa.

Per quanto riguarda la formazione, il dubbio principale riguarda l'attacco vista l'assenza per squalifica di Morata. Allegri potrebbe schierare dall'inizio uno tra Bernardeschi e Kean, o eventualmente inserire un uomo in più a centrocampo. Questo il menu di domani: alle 12 la conferenza stampa di Allegri, poi allenamento e al termine partenza per la Sardegna.