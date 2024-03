Italia, le scelte di Spalletti per le gare con Venezuela ed Ecuador

15/03/2024 20:25

Luciano Spalletti soprende con le convocazioni per le sfide che vedranno la nazionale azzurra sfidare Venezuela ed Ecuador. Tre le novità assolute, diverse le assenze importanti.

I tre debuttanti assoluti dell'Italia impegnata con le due selezioni sudamericane sono l'ex Inter Bellanova, il centrocampista del Napoli in prestito al Verona, Folorunsho e l'attaccante dell'Udinese, Lucca. Fuori Scamacca e Immobile.

La lista completa dei convocati di Spalletti:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

L'Italia scenderà in campo per le due gare amichevoli giovedì 21 marzo alle 22 italiane contro il Venezuela e domenica 24 marzo alle 21 italiane contro l'Ecuador. Entrambe i match si disputeranno negli Stati Uniti d'America, il primo nello stadio dell'Inter Miami di Messi, il secondo nella casa dei New York Red Bulla, in New Jersey.