Italia, le condizioni di Sensi e le speranze di Oriali

25/05/2021 15:20

Primo allenamento questa mattina al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) per gli Azzurri a poco più di due settimane dall’esordio nel Campionato Europeo. I 32 convocati si sono allenati in gruppi da 5, con i portieri che hanno lavorato a parte. La Nazionale sosterrà una seduta di allenamento anche domani e giovedì per poi affrontare venerdì in amichevole San Marino alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari in quello che sarà il penultimo test prima del torneo continentale.

"Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche - ha detto a fine seduta il medico della Nazionale Andrea Ferretti - sono potenzialmente recuperabili. Bisogna valutare giorno per giorno, ma ora come ora per tutti non è escluso il recupero". Le condizioni più serie sembrano quelle di Verratti: "Ma il ginocchio - ha sottolineato Ferretti - non va male. Si può considerare anche eventualmente l'ipotesi di un impiego a Europeo avviato, si devono però fare delle valutazioni". E per quanto riguarda gli altri giocatori che negli ultimi giorni hanno accusato qualche problema fisico, il medico azzurro ha precisato: "Quello che sta meglio è Acerbi, poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati. E' importante il fatto che i club ci abbiano fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori".

Incontrando i giornalisti, il team manager della Nazionale Gabriele Oriali ha spiegato come questa prima fase di raduno sia utile per ricaricare le batterie dopo una stagione lunga e ricca di impegni ravvicinati: “Abbiamo voluto dare ai ragazzi la possibilità di stare 4-5 giorni con le famiglie e allo stesso tempo cerchiamo di capire le condizioni di ognuno di loro. I giocatori arrivano da due stagioni di fila senza interruzioni e lo stress potrebbe essere più mentale che fisico, ma questo discorso vale anche per gli avversari".

Una battuta anche su Gianluigi Donnarumma, al centro in queste ore di diverse voci di mercato (“mi sembra tranquillo e sereno”) e sull’ultimo arrivato, Giacomo Raspadori, l’attaccante classe 2000 del Sassuolo alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore e che nei prossimi giorni partirà con l’Under 21 per la fase finale dell’Europeo di categoria: “Ha dimostrato in campionato le qualità che ha e infatti è qui con noi. Non ha una struttura fisica da area di rigore, però davanti al portiere si fa sentire. Ha senso del gol".