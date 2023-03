Italia-Inghilterra a Napoli, allarme del Viminale: duemila inglesi in arrivo

17/03/2023 18:17

C'è allerta al Viminale sul derby di domenica prossima Lazio-Roma, per l'alto rischio di incidenti tra ultrà. Attenzione è stata dedicata anche alla partita della nazionale italiana di calcio in programma a Napoli giovedì prossimo con l'arrivo previsto di oltre duemila tifosi della nazionale inglese. Preoccupazione è stata espressa sulle possibili vendette e regolamenti di conti rispetto ai recenti episodi che hanno visto coinvolte varie tifoserie legate da gemellaggi e rivalità anche internazionali. Tali considerazioni sono emerse durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.