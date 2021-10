Inzaghi vuota il sacco su accoglienza Olimpico e sudamericani Inter

15/10/2021 14:49

Per Simone Inzaghi sarà la partita del cuore. Il tecnico dell'Inter torna all'Olimpico da avversario per affrontare la sua Lazio, pochi mesi dopo il clamoroso epilogo della snervante trattativa con Lotito per il rinnovo. Una sfida che l'Inter rischia di giocare in piena emergenza.

Lazio-Inter, parla Inzaghi

Inzaghi fa il punto della situazione sull'infermeria dell'Inter e sui rientri dei nazionali:

"Durante la sosta eravamo in pochi, abbiamo lavorato in 6-7. Sono tornati i calciatori europei, stanno bene. Adesso attendiamo i sudamericani. È una situazione già vissuta prima della Samp, dove però giocammo di domenica. Parlerò con Lautaro, Correa e Vecino e vedrò come stanno. Sanchez e Vidal rientrano alle tre di notte, ho preferito preservarli per martedì, così come Sensi che non può ancora calciare liberamente col piede destro. Rinviare la partita? La Liga ha fatto bene a spostare alcune gare. Purtroppo il discorso andava affrontato a inizio anno, adesso è tardi".

Quindi sull'accoglienza che si aspetta dai laziali:

"La Lazio ha fatto delle ottime partite, ha vinto il derby, ha fatto bene in Europa League. È una squadra costruita molto bene, con ottime qualità. C'è un allenatore nuovo, molto bravo a organizzare le sue squadre. Troveremo una Lazio arrabbiata dopo la sconfitta di Bologna. Dovremo stare attenti a entrambe le fasi, di possesso e di non possesso. Accoglienza dai tifosi laziali? Normale che non sia una partita come le altre, è un ritorno a casa per me, in una casa che è stata mia per 22 anni. Sarà una grandissima emozione rivedere quei ragazzi che per me hanno sempre dato tutto, rivedere persone speciali, i tifosi laziali che sono stati importantissimi, con cui abbiamo gioito e sofferto raggiungendo grandissimi traguardi. Ci saranno fischi e applausi, fa parte del mestiere. Li accetterò, sapendo che in tutti questi anni prima da calciatore e poi da allenatore ho sempre dato tutto per quei colori. Lotito? Leggo e ascolto sempre tutto, sia lui che Tare sono state due persone molto importanti per la mia carriera da allenatore. Non finirò mai di ringraziarli, ci siamo integrati bene io e loro ottenendo grandissimi risultati".

Infine sui tanti impegni e sul partner di Dzeko in attacco: