Inzaghi, l'elogio sperticato della BBC che prefigura un futuro in Premier

06/04/2024 13:32

La BBCS si inchina di fronte a Simone Inzaghi ed ipotizza un futuro in Premier per il tecnico dell'Inter. Ecco cosa dice

"Bisogna semplicemente sedersi e applaudire una squadra che sprona ogni giocatore a partecipare all'azione offensiva. I giocatori hanno la libertà di partecipare alla manovra mentre il resto della squadra si adatta, assicurando consistenza difensiva e imprevedibilità offensiva, proprio come nello stile dell'Olanda degli anni '70. Inzaghi ha assorbito e imparato dalle critiche, usandole per crescere ed evolvere. Ogni anno, si può vedere la progressione delle sue squadre, la crescente mentalità e la tattica sofisticata.

I giocatori dell'Inter sono molto forti ma li vediamo eccezionali in gran parte grazie al lavoro di Inzaghi. Il club continua a perdere alcuni dei suoi migliori giocatori ogni anno ma i risultati continuano mentre lo stile di gioco evolve e migliora. Andre Onana, Milan Skriniar, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic sono andati via la scorsa estate. Eppure la squadra sembra migliore e ha stabilito un record segnando in ognuna delle 30 partite di campionato in questa stagione.

L'Inter ha perso Eriksen, poi Brozovic e Inzaghi ha trasformato Calhanoglu in uno dei registi migliori d'Europa. Sviluppare giocatori è uno dei grandi punti di forza di Inzaghi. Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro alla Lazio nel 2020, segnando 36 gol in campionato e pareggiando il record di Gonzalo Higuain. E questo, in gran parte, grazie alla tattica che Inzaghi ha costruito per estrarre il potenziale dell'attaccante. Inzaghi non insegue gli apprezzamenti né le luci della ribalta. È davvero "il Normal One". Non stupisce che sia accostato alle migliori squadre inglesi. Il Normal One potrà diventare un giorno lo Special One di un team inglese?"