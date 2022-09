Inzaghi in bilico? Zhang spiazza tutti e decide cosa fare con il tecnico

22/09/2022 18:10

Ore di confronto alla Pinetina, ma nessun sconvolgimento: in casa Inter si va verso la conferma di Simone Inzaghi sulla panchina.

Steven Zhang è giunto dagli Stati Uniti al Centro Sportivo Suning, per passare una mattinata ad Appiano Gentile, assistere all'allenamento della squadra e pranzare con l'allenatore ed i dirigenti del club. Nel corso del vertice con Marotta, Ausilio e Baccin il presidente dell'Inter ha rinnovato la propria fiducia nei confronti di Inzaghi, nonostante il periodo di crisi per i neroazzurri che tra l'altro arrivano dalla pesante sconfitta in campionato contro l'Udinese.

Sky Sport riporta perciò la volonta di tenere alla guida della squadra l'ex Lazio, confidando comunque che alla ripresa della Serie A dopo la sosta della Nations League si possa invertire la rotta e portare a casa risultati soddisfacenti.